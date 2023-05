Waldbiodiversität aus erster Hand

Exkursion vermittelte wertvolle Inputs für Schülerinnen und Schüler des BORG Egg.

Egg. Mit Dr. Christoph Leeb vom BFW (Bundesforschungszentrum für Wald) und Theresa Pichler waren zwei Experten zum Thema Wald zu Gast am BORG Egg. Zuerst gab es für die Schülerinnen und Schüler der beiden Wald-WPG‘s (Wahlpflichtgegenstand) eine Einführung von Christoph Leeb, welcher in der Abteilung für Waldbiodiversität und Naturschutz beim BFW tätig ist. Er erklärte kurz die Bedeutung der Biodiversität und stellte dann die AppiNaturalist (www.inaturalist.org) vor, ein soziales Netzwerk und ein Citizen-Science-Projekt zugleich. Ziel dabei ist es, die Verbindung zwischen Menschen und Natur zu fördern und die weltweite Artenvielfalt zu dokumentieren. Nachdem die Schülerinnen und Schüler sich registriert und eingeloggt hatten, ging es dann auch gleich in die Natur für die ersten Übungen.