Walch und Strolz in der Testphase in Hochform

Der Lecher Magnus Walch und Johannes Strolz aus Warth erreichten bei Rennen in Neuseeland mehrere Podestplätze.

Vier Vorarlberger Skirennläufer haben die letzten Wochen in Neuseeland verbracht und sind bei verschiedenen Rennen des Australien New Zealand Cups gestartet. Magnus Walch (Lech) fuhr bei einem Riesentorlauf zum Sieg, Johannes Strolz (Warth) holte sich dabei in Slaloms zwei zweite Plätze. Und der Dornbirner Mathias Graf zeigte konstant mit Top-Ten-Plätzen auf.