Wahnsinns-Gehalt für Messi - Das verdient er bei PSG

Von Barcelona nach Paris als bestbezahlter Kicker der Welt. Nun wurden die ersten Details zum PSG-Vertrag von Lionel Messi veröffentlicht.

Einzelheiten aus dem Vertrag

Barça nimmt Abschied

Mit 778 Spielen, 672 Treffern und 35 Titeln darf der 34 Jahre alte Messi auf eine ereignis- und erfolgreiche Fußballkarriere in der ersten spanischen Liga zurückblicken. Nach 21 Jahren beim FC Barcelona bedankt sich dieser bei seinem bereits legendären Aushängeschild via Twitter.

Verärgerter Messi

Das Heimspiel am vergangenen Wochenende in Lyon endete für den PSG-Trainer und seinen Frischling Messi in einem kleinen Disput. Pochettino wechselte seinen Promi-Newcomer vorzeitig in der 76. Minute aus, worauf dieser nicht gerade erfreut reagierte.