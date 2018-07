Wahnsinn: 13-Jährige fällt auf Hochspannungsleitung und überlebt

Ein 13-jähriges Mädchen aus Russland hatte wahnsinniges Glück. Sie hing mehrere Stunden in einem 3000-Volt-Kalbel und überlebte.

“Sie hing dort”

Etwa eine Stunde lang hing die 13-Jährige in der Hochspannungsleitung, bevor ein Lokführer sie bemerkte. Dieser näherte sich der Leitung, weil er “etwas Seltsames an den Leitungen hängen” sah. “Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als mir klar wurde, dass dies ein Mensch ist – ein Mädchen. Sie hing dort, so klein und hilflose. Sie sah leblos aus”, so der Retter des Mädchens.