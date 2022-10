Wahlsonntag im Wirtshaus: So wählt der Stammtisch

Für Betreiber und Wirt Werner Scandella ist die Stimmabgabe demokratische Pflicht. In seinem Wirtshaus Schäfle im Dornbirner Stadtteil Haselstauden geht es hoch her und die Kandidaten sowie ihre Motive und Ausrichtungen werden heiß diskutiert. Für den passionierten Gastronomen steht es außer Frage, dass eine Veränderung vonnöten sei. Er glaubt, dass Herausforderer Gerald Grosz den amtierenden Präsidenten in eine Stichwahl zwingt.