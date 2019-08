Wahlkampfauftakt der Liste JETZT

Die Liste JETZT muss ein frühes Ende durch die vorverlegte Wahl befürchten.

Live: Wahlkampfauftakt von JETZT

Die Geschichte der Liste JETZT ist auch jene von Pilz selbst. Dieser hatte frustriert seine politische Heimat die Grünen, verlassen, nachdem er beim Bundeskongress der Partei im Juni 2017 in einer Kampfabstimmung um den vierten Listenplatz für die Nationalratswahl gescheitert war. Bereits einen Monat später kündigte er an, mit seiner eigenen Partei zu kandidieren - und zwar erst einmal als "Liste Pilz". Am 31. Juli 2017 wurde die Partei angemeldet.

Pilz fand schnell weitere enttäuschte Grüne, die sich seiner Liste anschlossen: Den einstigen Kultursprecher der Partei Wolfgang Zinggl und den Budget- und Finanzexperten Bruno Rossmann. Zulauf gab es aber auch aus anderen Parteien. So kandidierte die ehemalige "SPÖ-Rebellin" Daniela Holzinger für Pilz. Eine Art Anstoßfinanzierung in Höhe von rund 98.000 Euro gab es von Pilz' Vertrautem, dem Anwalt Alfred Noll, der ebenfalls bei der Nationalratswahl kandidierte.

Am 15. Oktober schaffte Pilz, was so manche befürchtet hatten: Während seine Liste mit 4,41 Prozent ins Hohe Haus einzog, flogen die Grünen aus dem Nationalrat. Der Beginn gestaltete sich für den kleinen Klub, der gerade einmal aus acht Mandataren bestand, chaotisch. Der von Pilz angestrebten linkspopulistische Partei fehlten die Strukturen, Abgeordnete jagten ihren eigenen Leibthemen nach. Im November 2018 erfolgte die Umbenennung in "Liste JETZT".