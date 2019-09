Wahl-Plakate werden zur Zielscheibe

Gerade die FPÖ Vorarlberg hat "massive Probleme, die es in diesem Ausmaß noch nie gegeben hat".

"Schwarz-Blau gefährdet die Demokratie", machten die Vandalen aus dem FPÖ-Wahlspruch "Schwarz-Grün gefährdet deine Zukunft". Gesichtet wurde das betreffende Plakat in Götzis. Ähnliche Fälle wie diese soll es im ganzen Land geben, so FPÖ-Sprecher Christian Klien. Besonders ärgerlich seien die Zusatzkosten, die durch die Nachproduktion der Plakate entstehen, so Klien weiter.