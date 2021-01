Wärmelecks von Gebäuden auf der Spur

Gemeinden der Energieregion Vorderwald fördern 30 Thermografien von Wohnhäusern. Anmeldung noch bis 29. Jänner möglich.

Die Aktion ist auf 30 Wärmebildaufnahmen im Vorderwald beschränkt. Die ersten 30 Anmeldungen kommen zum Zug. Eine Anmeldung ist bis Ende Jänner 2021 auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde oder auf www.energieregion-vorderwald.at möglich. Das Angebot richtet sich vor allem an jene Vorderwälder Bürgerinnen und Bürger, die eine Gebäudesanierung vorhaben. Die Wärmebildaufnahmen, die nachts bei einem möglichst hohen Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außentemperatur erstellt werden, werden in einem persönlichen Beratungsgespräch erläutert. Außerdem werden auch mögliche weitere Schritte und aktuelle Förderangebote einer Sanierung besprochen.

Ablauf

Nach der Anmeldung über die Homepage der Gemeinde oder auf www.energieregion-vorderwald.at informiert das durchführende technische Büro die angemeldeten Interessenten, wann die Aufnahme gemacht wird und wie das Haus darauf vorbereitet werden soll. Die Selbstbeteiligung beträgt 100 Euro pro Thermografie. Die Hälfte davon gibt es von der Wohnsitzgemeinde in Form von Einkaufsgutscheinen zurück. Thermografien bei vorgehängten oder hinterlüfteten Fassaden sind nur bedingt bis gar nicht möglich. ME