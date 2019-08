Wälderklubs duellieren sich um zwei Aufstiegsplätze

Im Duell der Unbesiegten empfängt Tabellenführer Egg am Sonntag den Vierten Fußach

Es wird ein Gerangel und ein großer spannender Kampf um die zwei freien Aufstiegsplätze in die neue VN.at Eliteliga Vorarlberg. Mit Egg, Alberschwende und Andelsbuch haben drei der fünf Bregenzerwälderklubs berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die höchste Leistungsstufe Vorarlbergs. Die Aufstiegsfrage in der Vorarlbergliga wird sich aber erst im Frühjahr entscheiden. Nach einem Viertel der Meisterschaft im Herbst sind mit Egg, Alberschwende, Bizau und Andelsbuch vier der fünf Bregenzerwälderklubs ganz vorne in der Tabelle. Einzig Fußach mit Trainer Jürgen Maccani als Vierter ist mit dem Wälder-Quartett im Gleichschritt. Am Sonntag, 17 Uhr, kommt es in der Junkerau, zum großen Vorarlbergliga-Kracher zwischen Tabellenführer Egg und Fußach. Die Truppe um Coach Denis Sonderegger traf in vier Meisterschaftsspielen schon 16 Mal ins Schwarze (Schnitt vier Treffer pro Spiel). Mit dem Brasil-Duo Wendel Pereira Rosales (4 Tore), Idiano Lima Rosa dos Santos (3 Tore) und Murat Bekar (3 Tore) stellt Egg das mit Abstand beste Angreifertrio der Vorarlbergliga. Exprofi Murad Gerdi zieht im Mittelfeld die Fäden. „Wir haben seit fast zwei Jahren eine eingespielte qualitativ starke Mannschaft. Prunkstück ist die Offensivabteilung. Mit der Verpflichtung von Trainer Denis Sonderegger ist uns ein Glücksgriff gelungen. Im technisch-taktischen Bereich hat die Elf einen großen Fortschritt gemacht“, sprach Egg Sportchef Lukas Lang Klartext. Fußach ist bislang das Überraschungsteam in der V-Liga. Mit Torgarantie Martin Bartolini hat der Rheindelta-Klub einen starken Angreifer in ihren Reihen. Die beiden Verfolger von Egg haben ebenfalls Heimrecht in der fünften Runde: Alberschwende empfängt im Wälderderby Aufsteiger Bezau. Der Dritte Bezau bekommt es mit dem gefährlichen Aufsteiger Ludesch zu tun, ist aber Favorit.