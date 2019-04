Wälderderby mit Wermutstropfen

Der FC Bizau und Alberschwende duellieren sich am Samstag stark ersatzgeschwächt.

Bizau. Das zweite „Revierduell“ in der Vorarlbergliga im Frühjahr zwischen dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau und dem FC Sohm Alberschwende steht unter keinem allzu guten Stern. Wenn die beiden Teams nämlich am Samstag um 16 Uhr im Bergstadion einlaufen, fehlen hüben und drüben mehrere Leistungsträger. Die Trainer sind sich dennoch einig, dass sie jeweils eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen werden, die bis in die Haarspitzen motiviert ist.

Die auf Tabellenplatz zehn liegenden Gastgeber sind mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet, mussten sich zuletzt allerdings auswärts dem Tabellenführer aus Wolfurt mit 0:3 geschlagen geben. Dieses Ergebnis spielgelt allerdings den Spielverlauf nicht wider, denn die Hinterwälder hatten nicht nur anfangs die besseren Chancen, sondern waren auch sonst über weite Strecken ebenbürtig. Und wer weiß, was geschehen wäre, wenn Adem Kums Knaller an das Lattenkreuz beim Stand von 0:1 –das übrigens aus einem fragwürdigen Strafstoß fiel – in Minute 75 im Netz gezappelt hätte.