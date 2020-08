Wälderderby in Egg, ein Duell der Verlierer

Große Verletzungssorgen bei den zwei Klubs in Höchst und Lochau

Mit der ersten von zwei englischen Wochen im Herbstdurchgang wird der zweite Spieltag in der Vorarlbergliga fortgesetzt. In den ersten drei Dienstag-Partien steht das Wälderderby zwischen Egg und Alberschwende im Mittelpunkt. Beide Traditionsvereine aus dieser Region starteten mit Erfolgen in die neue Meisterschaft. Sowohl Egg als auch Alberschwende wird am Saisonende in der Tabelle ganz vorne erwartet. In Alberschwende schlüpft Spielertrainer Rene Fink in die Doppelrolle.