Wälderderby als Nachzüglerduell

Die Kicker aus Egg und Alberschwende kreuzen am Samstag die Klingen.

Egg. Wenn der FC Brauerei Egg und der FC Sohm Alberschwende aufeinandertreffen, handelt es sich im Normalfall um ein Spitzenspiel in der Liga. Dem ist heuer nicht so, denn beide Teams sind in der laufenden VN.at-Eliteliga-Saison noch nicht in die Gänge gekommen. Die Mittelwälder liegen mit neun Punkten auf Rang elf, die ansonsten erfolgsgewöhnte Truppe von Trainer Rene Fink hat nach sieben Spielen lediglich vier Punkte auf dem Konto und hat die „rote Laterne“ inne. Egg ist seit sechs Partien sieglos, Alberschwende musste zuletzt sogar fünf Niederlagen in Serie hinnehmen und erzielte außerdem in den vergangenen vier Spielen kein einziges Tor.