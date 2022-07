Wäldercup: Schon zwei Vorarlbergligavereine out

Alberschwende und Bezau verabschieden sich schon aus dem Bewerb.

Ein wahres Offensivspektakel mit vielen Zuschauern trotz Tropenhitze brachte der Auftakt in der 11. Auflage vom Raiffeisen Wäldercup. Exakt fünfzig Tore fielen in den sieben Begegnungen im Achtelfinale, Bizau zog kampflos ins Viertelfinale ein. Mit Alberschwende (Sieger 2017) und Bezau verabschiedeten sich schon zwei Vorarlbergligaklubs aus dem Bewerb und erlebten einen Kurzauftritt. Alberschwende unterlag Landesligaklub Riefensberg, Bezau muss sich im Elferschießen in Schwarzenberg geschlagen geben. Rotenberg (13:1 in Krumbach) und Andelsbuch (12:1 in Mellau) siegten Zweistellig. Im Viertelfinale kommt es zum Duell von Vierfachsieger Rotenberg und Einmal-Champion Bizau. Spannung verspricht auch das Aufeinandertreffen von zwei VL-Vereine Hittisau und Titelverteidiger und Dreifachsieger Egg.