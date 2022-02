Wälder wollen nun in der Meisterschaft glänzen

Nach dem Sieg der österreichischen Titeljagd hofft der EC Bregenzerwald im Heimspiel gegen Sterzing auf drei Zähler.

Die Feierlichkeiten um den Titelgewinn in der österreichischen Meisterschaft fielen nicht nur aufgrund von Corona kurz aus. Der Ligaalltag meldet sich nämlich wieder zurück und dort geht es ums Eingemachte. So stehen diese Woche zwei wichtige Begegnungen an, am Mittwoch im Messestadion gegen die Wipptal Broncos, am Samstag auswärts in Kitzbühel. Durch die zuletzt mauen Leistungen in der Qualifikationsrunde ist ein Weiterkommen des EC Bregenzerwald in die Pre-Play Offs noch nicht in trockenen Tüchern. Die Wipptal Broncos befinden sich derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf Platz Zwei, Kitzbühel mit drei Zählern Abstand auf Rang Vier – der ein Ausscheiden bedeutet – in Lauerstellung.