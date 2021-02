Wälder wollen mit einer Spende auf die Erfolgsspur zurück

Bereits am Dienstagabend geht es für Daniel Ban und sein Team mit dem Programm in der Alps Hockey League weiter.

Nur vier Punkte konnten die Juurikkala Schützlinge bislang im Februar holen, zu wenig um den neunten Tabellenplatz zu verteidigen. Am Samstag rutschte man auf Rang 10 und kommt langsam, aber sicher, dem roten Strich immer näher. Acht Runden Zeit haben die Wälder noch bis zum Beginn der Pre-Play Offs, spätestens dort muss man wieder an die Leistungen vom Dezember anknüpfen können. Davor gilt es natürlich nicht aus den ersten 12 Rängen zur rutschen, was das vorzeitige Saisonende bedeuten würde. Gegen die Wipptaler muss Markus Juurikkala auf Benjamin Winkler, Maximilian Egger, Kai Hämmerle und Leon Rüdisser verletzungsbedingt verzichten, auch der Einsatz von Lukas Göggel ist fraglich.

Auch das erste Aufeinandertreffen mit den Wipptal Broncos in Sterzing verlief nicht nach Wunsch. Über 40 Minuten lagen die Wälder in Führung, zum Schluss musste man sich mit einem Punkt begnügen. Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, dieses Aufeinandertreffen sollte zu den letzten Spielen gehören, die in der Weihenstephan Arena ausgetragen werden. Am 10. Februar stürzte das Hallendach in den frühen Morgenstunden ein, die Broncos waren von einer Minute auf die Andere heimatlos. Auch wenn die Umstände klar andere waren, erinnert dieses tragische Ereignis die ECB Familie an den Sommer 2012, wo man selbst mit einem Mal vor dem Nichts stand. So wie der Verein damals durch die Hilfe der Stadt und der Bulldogs Dornbirn überleben konnte, möchte man in dieser Situation selbst ein kleines Zeichen des Zusammenhalts setzen. Gemeinsam mit dem Fanclub der Broncos, den „Blue Headz“, haben wir ein Original Spielerjersey der Sterzinger organisiert, auf dem alle Spieler, die morgen im Messestadion Dornbirn gegeneinander antreten werden, unterschreiben.