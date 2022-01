Wälder wollen mit einem Sieg in die Zwischenrunde starten

Im Heimspiel gegen Kitzbühel hat der EC Bregenzerwald drei Zähler im Visier.

Der EC Bregenzerwald startet am Mittwochabend mit einem Heimspiel im Dornbirner Messestadion in die Qualifikationsrunde. Gegner dabei ist der EC Kitzbühel. Das Spiel beginnt um 19:00 Uhr.

Es ist bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der laufenden Saison und wird sicher das bisher emotionalste werden. Mit je einem Sieg vor eigenem Publikum (5:1 2:4) sind sich der EC Bregenzerwald und die Kitzbüheler in der Alps Hockey League nichts schuldig geblieben, in der österreichischen Meisterschaft sieht es jedoch anders aus. Dort konnte sich die Mannschaft von Markus Juurikkala bereits im ersten Halbfinalspiel mit einem 8:3 das Ticket für die Endrunde sichern, da die Tiroler am darauffolgenden Samstag nicht nach Dornbirn zur Rückrunde anreisten. Für diesen Fall war im ÖEHV Regulativ bereits im Vorfeld festgeschrieben, nur das Ergebnis der ausgetragenen Partie heranzuziehen, was bei den Adlern im Nachhinein auf viel Unverständnis stieß und auch einige emotionale Mails zur Folge hatte.