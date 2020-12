Wälder wollen in Feldkirch Erfolgsserie fortsetzen

Gerade mal zwei Punkte liegen zwischen der VEU Feldkirch und dem EC Bregenzerwald im Vorfeld des Derbys der beiden Ländle Rivalen.

Dieses steigt am Stefanitag um 19:30 Uhr in der Vorarlberghalle.

Trotz des engen Zwischenstandes in der Tabelle, fällt eine andere Statistik ziemlich deutlich aus. Seit dem Ende der INL gewannen die Montfortstädter jedes Spiel in der Vorarlberghalle gegen die Wälder. Ein weiterer Punkt der für die VEU spricht: Von den 16 direkten Duellen seit 2016, gingen 13 an die morgigen Gastgeber. Auf der anderen Seite sind die Wälder derzeit nur sehr schwer zu bremsen, im Dezember noch ungeschlagen und halten bei sechs Siegen in Serie. Julian Metzler, Spieler des Abends beim Derby gegen den EHC Lustenau, will dem allerdings keine zu große Bedeutung zukommen lassen: „Diese Situation ist natürlich ungewohnt aus den letzten Jahren. Ich glaube wir versuchen nicht zu sehr darüber nachzudenken, es ist mehr ein im Moment leben. Wenn darüber geredet wird, wird gleich dreimal auf Holz geklopft, dass man es ja nicht verschreit.“