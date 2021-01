Wälder wollen gegen Kitz zurück auf die Erfolgsspur

Im Heimspiel gegen die Tiroler setzt man im Lager von EC Bregenzerwald auf die Paradelinie rund um Roberts Lipsbergs

Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel Bregenzerwald vs Kitzbühel

Am Samstag (19.30 Uhr) bestreiten die Wälder das nächste Spiel in dieser Woche, dabei sind die Adler aus Kitzbühel im Dornbirner Messestadion zu Gast. Im Westderby geht es nicht nur um wichtige Punkte in der Alps Hockey League Tabelle, sondern für den ECB auch um die vorzeitige Qualifikation für das Final Four.

Das neue Jahr startet für die Wälder Fans gleich mit einem Eishockeyleckerbissen. Die Spiele gegen die Kitzbüheler Adler versprechen immer viel Spannung und ein enges Rennen um den Sieg. Die Tiroler entpuppten sich in den letzten Begegnungen immer als eine Art Angstgegner, für die Wälder spricht jedoch die derzeitige Heimstärke, in den letzten beiden Monaten wurde kein Spiel im Messestadion verloren. Beide Teams beendeten 2020 mit einer Niederlage, bei den Gästen sind es sogar fünf am Stück. Die Juurikkala Schützlinge ihrerseits, möchten nach dem punktelosen Auftritt in der Rheinhalle sofort zurück auf die Siegerstraße. Beide Teams sind also motiviert, einen perfekten Start ins neue Jahr hinzulegen. Sollten die Wälder zudem einen vollen Erfolg gegen die Adler einfahren, sind Daniel Ban und Co. bereits frühzeitig für das Final Four in der österreichischen Meisterschaft qualifiziert. Die derzeit fünftplatzierten Kitzbüheler hätten in den verbleibenden Begegnungen nicht mehr die Möglichkeit am ECB in der Tabelle vorbeizuziehen.