Wälder wollen gegen Favorit EHC Lustenau überraschen

Im ersten Halbfinale der österreichischen Meisterschaft ist der EC Bregenzerwald gegen die Sticker nur Außenseiter

Liveticker mit Videos vom Derby EC Bregenzerwald vs EHC Lustenau

48 Stunden nach dem ursprünglich angesetzten Termin soll am Samstag, ab 19:30 Uhr das erste Halbfinalspiel des österreichischen Final Four zwischen dem EC Bregenzerwald und dem EHC Lustenau stattfinden.

Titelverteidiger Red Bull Hockey Juniors steht nach zwölf Partien als Gewinner der österreichischen Grunddurchgangsphase fest und geht daher als Gejagter ins Rennen um den Meisterpokal. Die Salzburger haben das erste Spiel gegen die VEU Feldkirch bereits absolviert und in der Vorarlberghalle mit einem 4:2 Erfolg einen großen Schritt Richtung Endrunde gemacht. Die zweite Paarung besteht aus den beiden Ländle Rivalen EHC Lustenau und dem EC Bregenzerwald. Die Löwen holten sich in der letzten Runde noch den nötigen Sieg, um in der Tabelle an den Juurikkala Schützlingen aufgrund des gewonnenen direkten Duells – Lustenau setzte sich im Heimspiel gegen Bregenzerwald nach einer 3:5-Auswärtsniederlage mit 5:1 durch – vorbeizuziehen. Gespielt wird im Modus der Champions Hockey League. Das heißt, es gibt zwei Begegnungen, wobei das besser platzierte Team des Grunddurchgangs auswärts beginnt, anschließend werden die Tore zusammengezählt. Die daraus resultierenden Sieger bestreiten im Februar dann das Finale.