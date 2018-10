Wälder wollen endlich gewinnen

Auch nach dem Mittwochspiel blieb der Punktestand der Wälder auf drei stehen. Die Cracks von Markus Juurikkala brennen auf den ersten vollen Erfolg.

Doch mit den Wipptal Broncos kommt an diesem Samstag ein Team aus den Top Acht ins Messestadion. Das Spiel beginnt um 19:30 Uhr und wird live auf YouTube übertragen.

Es ist eine Begegnung der Gegensätze. Während der EC Bregenzerwald nach sechs Runden einen Sieg vorweisen kann, haben die Wipptaler gerade Mal eine Niederlage zu Buche stehen. Nach dem Auftaktsieg gegen Gröden, gab es zwei Punkte gegen Jesenice. Es folgten die ersten beiden Duelle mit österreichischen Teams, dort fertigte man Kitzbühel mit 7:1 ab, ehe der EHC Lustenau zum Stolperstein wurde. Nach dem 4:1 gegen die Red Bull Hockey Juniors am Donnerstag, festigten die Broncos ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Nicht nur wegen des starken Rückhalts im Tor, Gianluca Vallini, sind die Südtiroler am Samstag klarer Favorit. Neben einem starken Boxplay verfügt das Team von Headcoach Ivo Jan auch die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten. Bei 164 Versuchen wurde der gegnerische Schlussmann 20 Mal überwunden, die Wälder brauchen für 16 Tore 237 Gelegenheiten. Es lässt sich herauslesen, dass Chancen in den letzten Spielen eigentlich zur Genüge da gewesen wären. Markus Juurikkala hatte daher auch Mittwoch wieder betont, dass es nun die kleinen Dinge sind, an denen die Cracks arbeiten müssen.