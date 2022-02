Wälder wollen die Jungbullen biegen

Die Heimserie gilt es gegen EC RB Juniors zu verlängern.

Noch drei Runden hat der EC Bregenzerwald in der Qualifikationsgruppe A ausständig. Von der Tabellenführung bis zum Saisonende ist noch alles im Bereich des Möglichen. Den Auftakt bildet das Heimspiel am Faschingssamstag gegen den Tabellenführer aus Salzburg. Der Puck wird um 19:30 Uhr erstmals eingeworfen.

Es bleibt spannend bis zum Schluss. Eine Woche vor dem Ende der zweiten Phase der Alps Hockey League konnten in beiden Qualifikationsgruppen bisher lediglich die jeweiligen Tabellenführer das Pre-Play Off Ticket lösen. Neben dem HC Gherdeina also auch die Red Bull Hockey Juniors, die ohne Druck in das vierte Saisonaufeinandertreffen mit dem EC Bregenzerwald starten können. In den bisherigen Begegnungen durfte jeweils das Heimteam den Sieg davontragen, diesen Trend möchte ECB Headcoach Markus Juurikkala natürlich fortsetzen: „Salzburg ist ein gutes Team. Sie spielen mit hohem Tempo, machen von überall Druck und suchen immer nach Abschlussmöglichkeiten. Wir müssen diesem Druck standhalten, hart und schlau in den Zweikämpfen sein und das über die ganzen 60 Minuten.“