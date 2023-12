Wälder weiterhin auf der Erfolgsspur

Nach Weihnachten müssen die Cracks vom EC Bregenzerwald fünf Mal in elf Tagen ran.

Über Weihnachten folgt nur eine kurze Verschnaufpause, bevor die Meisterschaft am 26. Dezember um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den HC Meran (13.) fortgesetzt wird. Diese Begegnung ist der Auftakt zu einer Serie von fünf Partien innerhalb von elf Tagen. Am Samstag, 30. Dezember haben Goalgetter Roberts Lipsbergs & Co. ein weiteres Mal Heimrecht. Ebenfalls um 19.30 ist der Tabellenführer, die Rittner Buam, in der Dornbirner Messeeishalle zu Gast. Nach der Schlusssirene wird der neue Hauptsponsor mittels Ziehung ermittelt.