Wälder waren gegen EHC Lustenau ohne Chance

Die Legionäre machten im ersten Eishockey-Ländlederby zwischen EC Bregenzerwald und EHC Lustenau den Unterschied aus.

Wie für ein Derby zwischen zwei Vorarlberger Teams üblich, präsentierten sich die Wälder und Lustenau von Beginn an hellwach und lieferten sich einen Kampf auf Augenhöhe. Die Hausherren drückten aufs Gas, Kapitän Christian Ban setzte früh die erste Duftmarke vor dem Gehäuse von Jucers. Ihre erste Powerplaychance ließen die Wälder ungenutzt verstreichen, was Winzig im Anschluss mit dem ersten Treffer bestrafte. (11.) Die Löwen hatten nun mehr Anteile, eine Strafe gegen Thomas Auer unterbrach den Lauf kurzzeitig. Wenig später tauchte allerdings schon wieder Philip Putnik alleine vor Stroj auf und wurde von Koczera ideal für den Treffer gegen sein Ex-Team bedient. (16.) Pech dann in der 19. Spielminute. Das Hartgummi gleitet Richtung Wilfan, von dessen Schlittschuh wird der Puck ins Wälder Tor abgelenkt.

Glück dafür in der 42. Minute. Martin Grabher-Meier kann alleine vor Beck nicht einnetzten und bringt nur das Metall zum Klingen. Lustenau zog sich im Laufe des letzten Abschnitts immer mehr in die eigene Zone zurück und ließ die Angriffe der Wälder anrollen. Einige Highlights hatten die Juurikkala Schützlinge schließlich noch bereit. Der finnische Coach ließ die Jungspunde Kutzer, Haberl, Metzler und Fässler im Powerplay antreten, Letzterer dankte das Vertrauen mit seinem Premierentreffer in der Alps Hockey League. (49.) Labrecque attackierte dann Wälderkapitän Christian Ban von hinten gegen die Bande und wurde dafür von Felix Vonbun zur Rechenschaft gezogen. Der 3:6 Anschlusstreffer von Christian Haidinger ließ die 2051 Fans endgültig von ihren Sitzen aufspringen. (56.) Vier Minuten vor Ende wurde dann Felix Beck durch einen weiteren Feldspieler ersetzt, doch der Sturmlauf auf Jucers Kasten scheiterte ein ums andere Mal. Auch wenn das Derby verloren ging, war Kai Fässler nicht unzufrieden mit dem Auftritt gegen die Sticker: „Das Spiel war nicht so schlecht wie es nach dem zweiten Drittel auf der Uhr ausgesehen hat. Wir haben uns wieder zurückgekämpft und ich denke, wir können auf unsere Leistung im letzten Abschnitt wirklich stolz sein.“