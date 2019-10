Wälder wahren Anschluss zum Mittelfeld

3:2-Heimsieg für EHC Bregenzerwald gegen Zell am See

Dass der erste Abschnitt mit 0:0 endete, lag nicht an den Stürmern. Bereits in der zweiten Minute fand Wilfan eine Großchance vor, die nur knapp am Aussenpfosten vorbeiging. Quasi im Gegenzug scheiterten die Wälder in einer Vier gegen Eins Situation. Im Powerplay schaffte man es erst gegen Ende wirklich Akzente zu setzen. Zell störte hier gekonnt den Aufbau und hatte auch danach das Heft in der Hand. Wilenus ließ in der 12. Minute das Metall klingen, Marcel Wolf scheiterte auf der Gegenseite an Dominik Frank. Später rückte wieder Karlo Skec in den Mittelpunkt, der den Puck aus dem Gewirr vor dem Tor herausfischte. Kurz vor der Pausensirene bissen sich die Wälder im Angriffsdrittel fest, aber auch hier blieb Frank Sieger.