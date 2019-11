Wälder verschenkten zwei wichtige Punkte

EHC Bregenzerwald verlor das Heimspiel im Penaltyschießen

Die Verunsicherung bei den Juurikkala Schützlingen war in den ersten Minuten des Spiels gegen Wien deutlich zu spüren. Die Gäste wiederum starteten mit viel Speed, zwei schnellen Chancen und zwangen die Wälder zu einer Strafe. Diese wurde schadlos überstanden, Felix Beck war für seine Vorderleute ein sicherer Rückhalt. Kai Hämmerle erkämpfte sich schließlich den Puck im gegnerischen Drittel und legte ihn Julian Auer zum 1:0 auf. (5.) Stefan Söder versuchte es wenig später alleine, fand aber im gegnerischen Schlussmann seinen Meister. Allgemein schöpften die Wälder aus der Führung Selbstvertrauen und traten von Minute zu Minute sicherer auf. Immer wieder tauchten sie vor dem gegnerischen Kasten auf, verpassten es aber die Führung aufzubauen. Dies rächte sich noch vor der Eisreinigung, Ex Wälder Henrik Neubauer glich die Partie aus. (17.)

Zwei Powerplays bescherten den Wäldern im Mittelabschnitt eine 3:1 Führung. Erst zog Vogelaar von der blauen Linie ab, Hyyppä vor dem Tor verwertete den daraus resultierten Rebound. (23.) Wieder mit einem Mitspieler mehr am Eis konnte sich Christian Haidinger freispielen und den Puck in die Maschen hämmern. (28.) Im Anschluss hatte Jonas Kutzer sogar den vierten Treffer auf der Schaufel, vergab aber knapp. Die Silber Caps ihrerseits scheiterten in Überzahl. Erneut zeigten es die Wälder vor. Löfquist in der Kühlbox musste zusehen wie Kai Fässler das Hartgummi über die Schulter von Lichtenecker einschoss. (38.)