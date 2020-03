Wälder verloren zum Abschluss das Torfestival

6:11-Auswärtspleite des EC Bregenzerwald in Zell am See

Der versöhnliche Saisonabschluss bleibt verwehrt, die Wälder unterliegen beim Torfestival in Zell am See zweistellig. Der Lichtblick, das erste Ligator von Leon Rüdisser, der ab Donnerstag mit den Juniors das Finale in der Spirit of Hockey VEHL1 bestreiten wird.

In der 10 Minute gingen die Hausherren durch Wilenius in Führung, es folgte in der 11 Minute das 2:0 durch Christian Ban. Der Anschlusstreffer der Gäste durch Lorraine in der 17. Spielminute wurde 40 Sekunden später mit dem zweiten Treffer von Wilenius beantwortet. Leon Rüdisser gelang noch vor der Eisreinigung der erste Treffer in der Alps Hockey League. (Kaiser Fahrzeugtechnik gratuliert seinem Future Club Spieler.)

Im Mittelabschnitt schnürte Tomi Wilenius in der 28. Spielminute seinen Hattrick zum 4:2, ehe Christian Ban von der Strafbank kommend erhöhte. (36.) Lorraine verkürzte 2 Minuten vor dem Ende auf 5:3. Den Schlussabschnitt eröffnete Tomi Wilenius mit seinem vierten Treffer. Keine 60 Sekunden später konnte sich Christoph Herzog in die Schützenliste eintragen. In der 49. Spielminute komplettierte Christian Ban ebenfalls den Hattrick, ehe Michael Rainer auf 8:4 stellte. (50.) Christoph Herzog stellte den fünf Tore Vorsprung wieder her, (52.) welchen Schwinger nur kurze Zeit später erneut auf vier verkürzte. Darauf folgend hämmerte Martin Oraze die Scheibe mit einem Blue Liner in die Maschen. Fünf Minuten vor dem Ende konnte sich dann auch noch Jürgen Tschernutter in die Schützenliste eintragen. Den Abschlusstreffer markierte Julian Zwerger mit dem 11:6.