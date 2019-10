Wälder verlieren in Sterzing und sind nun Schlusslicht

2:6-Auswärtsniederlage des EC Bregenzerwald bei den Broncos in Italien

Nur drei komplette Blöcke hatten die Wälder gegen den Favoriten aus Sterzing im Aufgebot. Verletzungen und Arbeit verdammten 12 Spieler zum Mitfiebern am Liveticker. Die Gastgeber befanden sich damit in einer guten Ausgangslage ihre makellose Heimbilanz zu verteidigen und starteten auch motiviert in die Begegnung. Nach 65 Sekunden stellte Sterzings Topscorer Lemay bereits auf 1:0. In der fünften Minute gelang es dann Julian Auer mit seinem ersten Treffer im Wälder Dress, das Spiel auszugleichen. Damit war aber die erste Offensive nicht vorbei. Kofler konnte kurze Zeit später den Zwischenstand wieder zugunsten der Wildpferde drehen. (9.) Gegen Ende des Drittels hatten die Gäste zwei Mann mehr am Eis, doch verpassten ihre Chance mit 2:2 in die Pause zu gehen.