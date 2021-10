Wälder verlieren gegen Zell am See knapp

Bittere 1:2-Heimniederlage von EC Bregenzerwald gegen die Salzburger.

Am Samstagabend standen im Messestadion Dornbirn die Torhüter im Mittelpunkt. 47 Minuten dauerte es im nervenaufreibenden Spiel zwischen dem EC Bregenzerwald und den Zeller Eisbären, bis der erste Treffer fiel. Schlussendlich entführten die Gäste mit einem 2:1 Erfolg die Punkte ins Pinzgau.

Torarm, aber trotzdem hochspannend. Beim Heimspiel des EC Bregenzerwald gegen die Zeller Eisbären schenkten sich beide Teams erwartungsgemäß keinen Zentimeter. Markus Juurikkala musste am Vormittag noch einige Änderungen im Line Up vornehmen. Neben Langzeitausfall Simon Wolf, fehlte Rene Tröthan seit Mittwoch verletzungsbedingt und Lokalmatador Julian Metzler meldete sich krank. Die nachrückenden Cracks boten den Gästen dennoch die Stirn, insbesondere Kai Hämmerle spielte sich immer wieder in den Mittelpunkt. Richtig gefährlich für die Hausherren wurde es in Minute 10, die Wälder mit einem Mann weniger am Eis und Åkermann mit dem Hammer von der blauen Linie, der Torumrandung zum Klingen brachte. Die Offensivbemühungen der Hausherren verpufften hingegen bei Tschrepitsch, der vor der Eisreinigung auch bei Lehtonen und Lipsbergs innert kürzester Zeit den Zahn zog.

Im Mittelabschnitt nahmen dann immer mehr die Wälder das Heft in die Hand, versäumten es aber in Führung zu gehen. Zu oft wurde versucht, den Puck in das gegnerische Gehäuse zu „tragen“ und wenn nicht, war der Zeller Schlussmann auf seinem Posten. Powerplays gab es im zweiten Drittel keine, nur Ranftl und Kreuzer wurden zeitgleich von den Schiedsrichtern in die Strafbank verfrachtet.