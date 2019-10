Wälder verlieren gegen Meister Asiago knapp

Asiago leitete den Sieg mit einem schnellen Tor im Anfangsdrittel ein.

Doch bis zum Schluss kämpften die Wälder dagegen an und hielten die Partie bis zu den Schlusssekunden offen. Denkbar knapp mit 3:4 entführten die Gäste die Punkte nach Italien.

Blitzstart für die Gäste aus Asiago. Die ersten 22 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Schuss von Marco Rosa bereits im Tor von Karlo Skec. Davon wollte sich die Mannschaft von Markus Juurikkala allerdings nicht entmutigen lassen und drückte sofort auf den Ausgleich. Nach einer überstandenen Strafe wurden vor Vallini die ersten Duftmarken gesetzt, der italienische Nationalteamgoalie blieb vorerst Sieger. In der 13. Minute konnte schließlich Simeon Schwinger den Puck in der neutralen Zone erobern und auf den gegnerischen Kasten ungehindert zustürmen. Vallini war machtlos, aber brachte mit seinem Stock den jungen Dornbirner zu Fall, der Kopf voran in die Bande schlitterte. Nach einem kurzen Augenblick rappelte sich Schwinger bereits wieder auf und konnte sich mit seinen Teamkollegen über den Ausgleich freuen. Asiago gelang im selben Drittel ein weiterer Treffer, als die Wälder die Scheibe nicht aus dem Gefahrenbereich vor dem Tor herausbrachten. Loschiavo war Sieger in diesem Gestocher und schob die Scheibe unter Skec über die Linie. (16.) Da die Wälder eine doppelte Überzahl kurz vor der Pausensirene nicht nützen konnten, ging es mit 1:2 erstmals in die Kabine.

Auch der zweite Abschnitt wurde von Marco Rosa eröffnet. Asiago schaffte es erneut Verwirrung vor dem Wälder Kasten zu stiften, der 37 jährige Nationalteamstürmer netzte ein. (24.) Im Anschluss hatten die Wälder Mühe Schritt zu halten, hier erwies sich Karlo Skec ein ums andere Mal als sichere Bank. Was vorne immer wieder neue Möglichkeiten eröffnete und eine davon schlug ein. Daniel Ban legte auf Simeon Schwinger ab, der die gegnerische Verteidigung auszirkelte und das Hartgummi backhand in das Gehäuse von Vallini beförderte. (33.) Nun waren die Wälder im Aufwind. Der Ausgleich lag in der Luft, doch die Torumrandung verhinderte ihn gleich mehrmals.