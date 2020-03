Wälder verlieren gegen Kitz - Derby zum Abschluss vs VEU

Nach der Heimniederlage gegen Kitzbühel spielen die Wälder gegen VEU Feldkirch

Ganze 45 Minuten dauerte die Torsperre von Ridderwall und Tschrepitsch an. Die beiden Schlussmänner brachten die gegnerischen Stürmer zum Verzweifeln, glänzten immer wieder mit Großtaten. Schließlich nahm Ridderwall bei einem Ausflug zu großes Risiko, die Wälder eroberten die Scheibe und gingen durch Giovanni Vogelaar in Führung. 37 Sekunden später bügelte Mader den Fehler seines Teamkollegen bereits wieder aus, 1:1. Die Gäste nahmen den Schwung mit, 5 Minuten später ließ Mader wieder das Hartgummi im Netz zappeln. Auch in Unter- und Überzahl waren die Adler erfolgreich. Feix mit dem Shorthander zum 1:3 (53.) und schließlich Rosenlechner (57.) Die Partie war damit gelaufen, trotzdem kamen die Wälder durch eine schöne Einzelaktion von Lorraine noch Mal an die Tiroler heran. (59.)

Für Montag ist das letzte Heimspiel der Saison angesetzt. Während die Wälder sich gebührend von ihren Fans in die Sommerpause verabschieden wollen, geht es bei der VEU Feldkirch noch um den Einzug ins Viertelfinale. Bei einem Sieg könnten die Cracks von Trainer Michael Lampert von Fassa nicht mehr eingeholt werden und stünden damit fix im Play Off. Die Aufeinandertreffen in dieser Saison entschied jeweils das Heimteam für sich, zuletzt waren das die Montfortstädter mit einem 3:0 in der aktuellen Zwischenrunde. In den letzten beiden Saisonspielen können die Wälder erstmals seit langem wieder mit vier vollen Linien antreten. Fehlen werden allerdings Felix Beck, Felix Vonbun, Philipp Pöschmann, Maximilian Hohenegg, Fabio Marte und Julian Metzler.