Wälder verlieren gegen Jesenice klar

Jesenice hat mit einem klaren 6:2-Auswärtssieg beim EC Bregenzerwald seine Chance auf den achten Tabellenrang nach dem Grunddurchgang und damit Heimrecht in den Pre-Playoffsam Leben gehalten. Nach ihrem nun dritten Sieg in Serie liegen die Slowenen vor dem letzten Spieltag in der Tabelle weiterhin einen Punkt hinter den achtplatzierten Wipptal Broncos Weihenstephan. Die Vorarlberger mussten in ihrem letzten Saisonheimspiel die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Im ersten Abschnitt standen vor allem die Torhüter im Mittelpunkt, die – auch mit Hilfe der Umrandung – keinen Treffer zuließen. Im zweiten Abschnitt stellte Jesenice durch Rok Avensek auf 1:0. Gleich nach Ablauf ihres zweiten Powerplays in diesem Drittel konnten die Slowenen auf 2:0 stellen. Wenige Momente später gelang Aleksi Järvinen der Anschlusstreffer. Im Schlussabschnitt ließ Jesenice dann nichts mehr anbrennen: Nachdem der Zwei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt war, patzte zwar erneut Schlussmann Climie hinter dem Tor und ließ einen weiteren Treffer zu, sorgten drei weitere Tore der Gäste für die Entscheidung.