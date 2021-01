Wälder verlieren beim Spitzenreiter Laibach klar

Der EC Bregenzerwald unterlag der slowenischen Profitruppe mit 2:7

Markus Juurikkala reagierte auf den Auftritt in Klagenfurt mit einigen kleinen Änderungen in den Linien. So wurde Bernhard Posch in die zweite Sturmreihe beordert, in der das Fehlen von Julian Metzler am gestrigen Abend überdeutlich bemerkbar war. Karlo Skec übernahm die Position von seinem Torhüterkollegen Felix Beck. Allen Befürchtungen zum Trotz, biss Felix Vonbun die Zähne zusammen und konnte nach dem frühzeitigen Ausscheiden gegen die jungen Rotjacken ebenfalls wieder antreten. Die Slowenen starteten wie erwartet stark, die Wälder Cracks taten ihr Möglichstes, um dagegen zu halten. Dies funktionierte eine Zeit lang ziemlich gut, man kam durch Lipsbergs, Ban, Tröthan und Maxa sogar selbst zu einigen guten Konterchancen. In Minute 16 schafften es die Hausherren schließlich anzuschreiben, Nik Simsic brachte seine Farben in Front. Eine Strafe gegen Gregor Pilgram überstanden die Wälder schadlos, doch wenig später schlug die Paradesturmlinie der Laibacher zu. Ziga Pance scheiterte noch an Skec, Miha Zajc staubte den Abpraller zum 2:0 ab. (19.)