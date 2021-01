Wälder und Lustenau kämpfen um das Endspiel

Im Rahmen der österreichischen Meisterschaft treffen der EC Bregenzerwald und EHC Lustenau im Halbfinale aufeinander

Am Donnerstagabend, um 19:30 Uhr, findet das erste Halbfinalspiel des österreichischen Final Four zwischen dem EC Bregenzerwald und dem EHC Lustenau statt. Beide Teams haben hier die Gelegenheit sich für das Rückspiel eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Zudem bietet der ECB wieder einen Pizza Lieferservice an.

Titelverteidiger Red Bull Hockey Juniors steht nach zwölf Partien als Gewinner der österreichischen Grunddurchgangsphase fest und geht daher als Gejagter ins Rennen um den Meisterpokal. Im Halbfinale treffen die Salzburger auf die VEU Feldkirch, die auf Rang vier abschließt. Die zweite Paarung besteht aus den beiden Ländle Rivalen EHC Lustenau und dem EC Bregenzerwald. Die Löwen holten sich in der letzten Runde noch den nötigen Sieg, um in der Tabelle an den Juurikkala Schützlingen aufgrund des gewonnenen direkten Duells – Lustenau setzte sich im Heimspiel gegen Bregenzerwald nach einer 3:5-Auswärtsniederlage mit 5:1 durch – vorbeizuziehen. Gespielt wird im Modus der Champions Hockey League. Das heißt, es gibt zwei Begegnungen, wobei da besser platzierte Team des Grunddurchgangs auswärts beginnt, anschließend werden die Tore zusammengezählt. Die daraus resultierenden Sieger bestreiten im Februar dann das Finale.

Der morgige Gegner ist für Daniel Ban und sein Team natürlich alles andere als ein Unbekannter, alleine in der heurigen Saison traf man bereits vier Mal auf den EHC, der in drei Spielen die Nase vorn hatte. Dennoch liebäugelt man im Lager der Wälder mit einem möglichen Finaleinzug, wobei man sich der Herausforderung natürlich bewusst ist: „Wir haben den Grunddurchgang auf dem dritten Platz abschließen können, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Jetzt treffen wir im Halbfinale auf die Lustenauer, die aktuell sich in einer sehr guten Form präsentieren. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber wir glauben daran, dass wir es schaffen können, gegen den Favoriten zu überraschen.“ Mike Flanagan und Markus Juurikkala hatten bis vor kurzem die Möglichkeit, den Gegner genau unter die Lupe zu nehmen. Da der EHC wegen der hohen Schneelast auf der Rheinhalle, nicht zu Hause die Eiseinheiten absolvieren konnte, zogen die Lustenauer für einige Tage ins Messestadion ein. Dort waren die Trainingszeiten der Halbfinalgegner direkt hintereinandergelegt, was die Headcoaches nicht ungenutzt ließen, um die Drills des anderen zu studieren.