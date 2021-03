Wälder sind endgültig zum Siegen verdammt

Im zweiten Pre Play-off Spiel muss der EC Bregenzerwald gegen Cortina gewinnen

Die 2:3 Niederlage in Cortina war auf der Heimfahrt schwer zu verdauen, man scheiterte denkbar knapp daran, sich in eine bessere Ausgangssituation für das Rückspiel zu bringen. Doch viel Zeit bleibt dem Team von Markus Juurikkala nicht, um die Wunden zu lecken. Die Mannschaft kam in den frühen Morgenstunden in Dornbirn an, für den Nachmittag ist bereits die nächste Trainingseinheit angesetzt und knapp 24 Stunden später starten bereits die Vorbereitungen für die Fortsetzung der Best-Of-Three Serie. Durch die Terminkollision mit dem Spielplan der ICE Hockey League wurde die Heimpartie der Wälder auf Montag vorgezogen, um den anderen vorgeschlagenen Szenarien aus dem Weg zu gehen. Darunter die Aufgabe des Heimrechts oder eine Austragung in Feldkirch oder Kitzbühel.