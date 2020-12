Wälder sind beim Letzten Linz in der Favoritenrolle

Der EC Bregenzerwald hat in Oberösterreich drei Zähler eingeplant

Eigentlich hätten Daniel Ban und Co. unter normalen Umständen bereits beide Grunddurchgangsspiele gegen die Linzer absolviert und könnten sich bereits auf das Heimderby am kommenden Samstag vorbereiten. Doch Corona ließ bisher nur das Aufeinandertreffen im Messestadion Dornbirn zu, welches mit einem 7:0 für die Wälder endete. Nun wird das Auswärtsspiel morgen ab 19:00 Uhr in Linz nachgetragen, bei dem die Juurikkala Schützlinge ihre Siegesserie weiter ausbauen wollen. Auch wenn der Gegner die rote Laterne innehat, mahnt der Wälder Headcoach zur Vorsicht: „Man darf in dieser Liga keinen Gegner unterschätzen, wir müssen nach einer langen Anreise von Beginn weg bereit sein. Ziel ist es, dass wir unser eigenes Spiel aufziehen und auf dem richtigen Weg weiterentwickeln.“