Wälder setzen Englische Woche in Wolkenstein fort

Der EC Bregenzerwald ist am Donnerstag zu Gast beim HC Gherdeina.

Der Tabellenelfte empfängt die Vorarlberger um 20:30 Uhr in Wolkenstein.

Nach dem Ausscheiden im Halbfinale der österreichischen Meisterschaft liegt bei den Wäldern der volle Fokus auf den verbleibenden Runden des Alps Hockey League Grunddurchgangs. „Natürlich war die Enttäuschung groß, als wir gegen Lustenau nicht weitergekommen sind. Wir haben jetzt einen Tag das Ganze sacken lassen können und wollen morgen wieder voll attackieren. Es warten noch ein einige harte Spiele auf uns. Hier ist das Ziel, sich immer weiter zu verbessern und dann, wenn es Richtung Play Off geht, eine möglichst lange Saison zu spielen.“, erklärt Markus Juurikkala. Die nächste Runde führt Daniel Ban und Co. am Donnerstag erneut nach Italien zum HC Gherdeina. Wie der ECB, warten auch die Südtiroler noch auf den dritten Sieg im neuen Jahr, zuletzt gelang ein 7:1 Erfolg gegen die Steel Wings Linz.