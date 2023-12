Wälder schwimmen weiterhin auf der Erfolgswelle

Der EC Bregenzerwald lädt nach sieben Siegen in Folge zum Derby gegen den EHC Lustenau.

Andelsbuch, Dornbirn Die Wälder Eishockeycracks sorgen in der Alps Hockey League noch immer für Schlagzeilen. Das Team von Headcoach Jussi Tupamäki eilt nämlich seit Mitte November von Sieg zu Sieg, sieben Stück sind es in der Zwischenzeit.

Das letzte Heimspiel gegen die Wipptal Broncos konnten Kapitän Richard Schlögl und seine Mannschaftskollegen mit 1:0 für sich entscheiden. Neben dem Goldtorschützen Marlon Tschofen, der in Minute 42 in Überzahl für den entscheidenden Treffer verantwortlich zeichnete, machte auch Goalie Alexander Schmidt mit tollen Paraden und einem Shut-out von sich reden.

Noch vor der zehntägigen Länderspielpause mussten die Tiger drei Tage später in Neumarkt, bei den Unterland Cavalier, antreten. Stimmkräftig unterstützt von 60 mitgereisten Fans brachte Wald-Torjäger Roberts Lipsbergs seine Farben mit einem Doppelschlag (12., 14./Powerplay) in Front, die Südtiroler konnten jedoch im Mittelabschnitt ausgleichen. Erik Embrich (43.) und erneut Lipsbergs (45.) sorgten jedoch für den neuerlichen Zweitorevorsprung. Den dritten Treffer der Kavaliere beantwortete Henri Auvinen 28 Sekunden später mit dem fünften des ECB, der gleichzeitig den Endstand von 3:5 bedeutete. Damit schoben sich die Wälder auf den vierten Tabellenplatz vor.

Am Dienstag, 19. Dezember wird die Meisterschaft nach der Unterbrechung gleich mit einem Kracher fortgesetzt, steht doch das zweite Ländlederby auf dem Programm. Das erste prestigeträchtige Duell konnte der schon 14 Punkte hinter den Wäldern liegende EHC Lustenau mit 6:4 für sich entscheiden. Nur logisch, dass die Tiger auf Revanche sinnen. In diesem Aufeinandertreffen, das um 19.30 Uhr in der Dornbirner Messeeishalle angepfiffen wird, geht es auch um Platz drei in der „Österreich-Tabelle“. Beide Teams sind bereits für das Halbfinale der Österreichischen Meisterschaft, das im Jänner ausgetragen wird, qualifiziert.