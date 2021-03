Wälder schon mit dem Rücken zur Wand

Knappe 2:3-Auswärtsniederlage des EC Bregenzerwald in Cortina

AHL, Pre Play-off, best of three, 1. Spiel: Cortina - EC Bregenzerwald 3:2 (0:0, 2:1, 1:1); Torfolge: 27:46 1:0 C. Pietroniro, 29:21 2:0 R. Vallazza, 33:07 2:1 Julian Zwerger, 43:05 2:2 Richard Schlögl, 58:01 3:2 C. Pietroniro, 2. Spiel: Montag 20 Uhr in Dornbirn;

In einem engen Pre-Play Off Spiel gelingt Cortina ein 3:2 Erfolg über den EC Bregenzerwald. Die Juurikkala Schützlinge können durch Julian Zwerger und Richard Schlögl einen 0:2 Rückstand wettmachen, müssen die Partie in den Schlussminuten aber aus den Händen geben.

Einiges Bauchweh dürfte Assistant Coach Guntram Schedler der Blick auf das Line Up beschert haben. Mit Åkerman, Hyyppä, Kutzer und Egger fehlten gleich vier wichtige Stützen in der Verteidigung. Den Wäldern blieb gegen Cortina also nur die Flucht nach vorne. Das erste Drittel lief schnell herunter und enthielt einige schöne Szenen, nur die Tore fehlten. Die Gäste aus Vorarlberg hatten hierbei die zwingenderen Chancen. Vorerst vereitelte aber De Filippo die Bemühungen von Ban, Lipsbergs, Rajamäki und Tröthan. Sein Gegenüber Karlo Skec hatte in den Anfangsminuten deutlich weniger zu tun, war aber falls nötig zur Stelle. Nach einem vergleichsweise harmlosen Vergehen von Maxa, bakamen die Venetier ihr erstes Powerplay zugesprochen, ließen dieses jedoch ungenutzt. In den Schlusssekunden des Startdrittels gingen die Wogen erstmals hoch, Felix Vonbun wurde von Giftopoulos unsanft in die Bande befördert, der Verteidiger musste von seinen Teamkollegen daraufhin vom Eis begleitet werden. Leichte Entwarnung gab es bereits nach der Eisreinigung, die #49 biss die Zähne zusammen und konnte das Spiel fortsetzen.

Die Wälder starteten durch den Bancencheck mit einem Mann mehr in den Mittelabschnitt. Als dann noch Pietroniro die Scheibe in die leeren Zuschauerränge beförderte, bekamen die Gäste sogar eine doppelte Überzahlsituation serviert. Diese blieb jedoch ungenutzt, was sich in der 28. Minute rächte. Pietroniro brachte seine Farben in Front, keine zwei Zeigerumdrehungen legte Teamkollege Zanatta sogar nach. (30.) Die Wälder fingen sich nach dem Doppelschlag relativ schnell und verkürztenden Abstand. Bernhard Poschs Schlagschuss prallte am Schoner von De Filippo ab, Julian Zwerger stand goldrichtig und netzte aus spitzem Winkel zum 2:1 ein. (34. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Die Stimmung auf dem Eis war spätestens jetzt am Siedepunkt, so kam es immer wieder zu kleineren Handgemengen vor den jeweiligen Toren. Barnabo unterschritt den Abstand zu Karlo Skec mehrmals gefährlich, was Julian Zwerger zum Anlass nahm seinen Teamkollegen zu verteidigen. Beide Spieler wurden dadurch für fünf Minuten in die Kühlbox geschickt.