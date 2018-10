Wälder Rumpfteam verlor in Salzburg

Die Red Bull Hockey Juniors können gegen den EC Bregenzerwald einen zweimaligen Rückstand aufholen und mit zwei weiteren Treffern im Mittelabschnitt den Sieg bereits vorzeitig fixieren.

In einem von Beginn an temporeichen Spiel nutzten die Gäste aus Vorarlberg prompt die erste Möglichkeit. Weil Yannic Pilloni eine Strafe absaß, stand Daniel Ban in Überzahl goldrichtig vor dem Tor von Nicolas Wieser und netzte zur Gästeführung ein (2.). Die Salzburger schüttelten den Rückstand schnell ab und fanden fortan auch in der Offensive wieder. Die Zuschauer in der Eisarena erlebten turbulente “Sekunden”. Nachdem die Red Bulls durch Maximilian Reberning zum 1:1 ausgleichen konnte (6.), brachte Aleksi Järvinen seinen ECB 20 Sekunden später wieder mit 2:1 in Front. Doch auch hier ließ die Antwort der Hockey Juniors nicht lange auf sich warten. Julian Klöckl glich die Partie wiederum nur 75 Sekunden später zum zweiten Mal an diesem Abend aus und schob zum 2:2 ein (8.).