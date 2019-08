Wälder Rumpfteam unterlag in Küsnacht

Auch das dritte Freundschaftsspiel zwischen dem EC Bregenzerwald und Swiss League Vertreter GCK Lions endete mit einem Sieg der Gastgeber.

Wie in den vergangenen Jahren wartete in Küsnacht ein harter Brocken auf das Team von Headcoach Markus Juurikkala. Eine zusätzliche Erschwernis stellten die Lücken im Line Up dar. Einige Spieler bekommen an diesem Wochenende die Gelegenheit mit den Bulldogs Dornbirn am Mercedes-Benz Rent Cup teilzunehmen und wurden daher geschont. Umso wichtiger erwies sich der Rückhalt einiger mitgereister Schlachtentrommler in Küsnacht.