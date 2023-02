Wälder peilen den sechsten Sieg in Serie an

Andelsbuch/Dornbirn. Der EC Bregenzerwald ist in der Qualifikationsrunde der Alps Hockey League das Team der Stunde. Ohne Bonuspunkte gestartet, gingen die Cracks von Coach Markus Juurikkala in den bisherigen fünf Partien ebenso oft als Sieger vom Eis.

Zuletzt gab es einen knappen aber verdienten 2:1-Auswärtserfolg bei den Kitzbüheler Adlern. Die Gamsstädter gingen zwar in Minute 24 mit 1:0 in Führung, dann schlugen die Tiger jedoch zurück. Roberts Lipsbergs (29.) und Bernhard Fechtig (35./Powerplay) sorgten mit ihren Treffern für die nächsten drei Punkte. Somit haben die Wälder bereits 13 Zähler auf ihrem Konto und konnten sich am EHC Lustenau vorbei auf Rang zwei schieben.