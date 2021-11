Wälder Paradelinie könnte den Unterschied ausmachen

Der EHC Bregenzerwald trifft im Derby vor keinen Fans auf VEU Feldkirch.

Unter normalen Umständen ist die Ausgangslage bei einem Aufeinandertreffen zwischen der VEU Feldkirch und dem EC Bregenzerwald in der Vorarlberghalle klar. Gut gefüllte Ränge, lautstarke Fans, die ihre jeweilige Mannschaft unterstützen und die Montfortstädter in der Favoritenrolle. Kommt es am Donnerstag zum ersten Saisonduell zwischen den beiden Ländleteams, herrschen verkehrte Vorzeichen. Neben einer leeren Halle, finden sich die Gäste dieses Mal in einer deutlich besseren Ausgangslage wieder, zumindest was den bisherigen Verlauf der Spielzeit angeht. So stehen bei den Wäldern derzeit 28 Punkte auf der Habenseite, während ihre Gastgeber aus 17 Begegnungen gerade Mal acht Zähler mitnehmen konnten. Und wenn das Team von Markus Juurikkala heuer ein sehr starkes Powerplay zu bieten hat, gibt es bei der VEU Feldkirch in Sachen Überzahl deutlichen Nachholbedarf.