Wälder-Nachtbus soll bald wieder Fahrt aufnehmen

Egg - Nach gutem Start folgte für den neuen Nachtbus eine Sommerpause wegen mangelnder Nachfrage.

Den Wunsch hatte es schon lange gegeben. Am 7. April war es soweit. Die Region Bregenzerwald erweiterte ihr Angebot für Nachtschwärmer. Die Linie N8 nahm erstmals Fahrt auf und startete um 0.41 Uhr am Busbahnhof Bezau in Richtung Schwarzach und wieder retour bis Schoppernau. Der Wälder-Nachtbus wird so auch zu später Stunde an das Rheintal angebunden. Zudem gibt es in Egg Umstiegsmöglichkeiten Richtung Vorderwald (Linie N9). Ab Krumbach gibt es einen Kleinbus nach Langen und Sulzberg. So sollen nahezu alle Gemeinden im Bregenzerwald vom zusätzlichen Angebot profitieren.