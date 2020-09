Wälder Nachbarschaftsduell mit Wermutstropfen

Beim Vorarlbergliga-Derby zwischen Bezau und Bizau sind nur 250 Zuschauer zugelassen.

Bezau. Den bisherigen Begegnungen der Clubs aus den beiden Nachbargemeinden wohnten bei Meisterschaftsspielen in der Landes- und Vorarlbergliga jeweils über 1000 Besucher bei, zudem herrschte Volksfeststimmung bis spät in die Nacht . Aus gegebenem Anlass sind am Samstag, wenn Schiedsrichter Jakob Rigger um 16 Uhr das Hinterwaldderby zwischen dem Wälderhaus VfB Bezau und dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau anpfeift, lediglich 250 Zuschauer zugelassen. Außerdem gelten natürlich auch alle anderen Corona-Vorsichtsmaßnahmen.