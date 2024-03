Wälder mit dem Rücken zur Wand

Nach drei Niederlagen stehen Kapitän Richard Schlögl & Co. am Dienstag unter Zugzwang.

Andelsbuch, Dornbirn „Siegen oder fliegen“ heißt es am Dienstag, 12. März um 19.30 Uhr für die Cracks vom EC Bregenzerwald im Achtelfinal-Play-off der Alps Hockey League gegen die Rittner Buam. Den Südtirolern fehlt nämlich nur noch ein Erfolg, um in das Halbfinale einzuziehen. In den bisherigen drei Duellen der „Best-of-seven“-Serie mussten die Tiger nämlich das Eis nach der Schlusssirene jeweils als Verlierer verlassen.

In den beiden Auswärtspartien setzte es mit 1:4 (ECB-Torschütze Roberts Lipsbergs/54.) und 0:5 klare Niederlagen. Das erste Heimspiel ging vor 1000 Fans nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit, in der Daniil Kulintsev in Minute 32 den Ausgleichstreffer für die Wälder erzielt hatte, in die Verlängerung. Auch hier konnte das Topteam der Liga nach 16 Minuten das bessere Ende für sich verbuchen. Am Dienstag sind die Wälder also zum Siegen verdammt, ansonsten ist für die Truppe von Headcoach Jussi Tupamäki die bislang erfolgreichste Saison in der Alps Hockey League beendet.