Wälder Männertracht im Fokus

Themenschwerpunkt der Jahreshauptversammlung von iNTRACHT war die traditionelle Bregenzerwälder Männertracht.

Hittisau. Auch wenn der Verein iNTRACHT Bregenzerwald beinahe nur weibliche Mitglieder hat, lag der Themenschwerpunkt dieses Mal auf der traditionellen Bekleidung der Männer. Der Verein zählt rund 200 Mitglieder von Brand bis Balderschwang und von Lech bis Sulzberg. Bei der Jahreshauptversammlung in der Aula des Hittisauer Gemeinschaftshauses schilderte Urs Schwarz in seinem Vortrag „Wenn MANN danebensteht“ die Entwicklung der Bregenzerwälder Männertracht bis ins 20. Jahrhundert.

Der Referent ist selbst begeisterter Trachtenträger und setzt sich schon seit Jahren mit der Männertracht auseinander. Er erklärte anhand von verschiedenen Kopfbedeckungen, Überbekleidungen, Hosen und Westen („Lieble“) deren Veränderungen im Laufe der Zeit. Die Männertracht ist heute im Bregenzerwald kaum mehr präsent. In Tracht steht MANN meist im Mittelpunkt und dafür braucht es Mut und Offenheit. Daher appellierte Urs Schwarz an die Besucherinnen und Besucher: „Nehmt die Männer in Sachen Tracht an die Hand, nur so kann sie wieder zum Leben erweckt werden. Dann steht MANN nicht mehr daneben“.