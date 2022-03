Wälder machen Viertore Rückstand wett, aber verlieren

Zum Abschluss im Grunddurchgang unterlag der EC Bregenzerwald gegen KAC II mit 4:5.

Der EC Bregenzerwald mit dem Pre-Play Off Ticket in der Tasche nutzte das Heimspiel gegen das EC KAC Future Team für Experimente in der Linienzusammensetzung und schonte dabei einige Stammkräfte. Dass die Gäste zu einer schnellen Führung gelangten, lag augenscheinlich aber am fehlenden Ernst, den die Cracks von Markus Juurikkala an den Tag legten. So eroberten die Klagenfurter im Angriffsdrittel die Scheibe als sich Felix Beck hinter dem eigenen Tor befand, wodurch Hochegger mit Leichtigkeit in das verwaiste Gehäuse einschießen konnte. (4.) Die nächste gute Möglichkeit hatte dann Hammerle in der 7. Minute, als er vor dem Wälder Kasten zu wenig bedrängt wurde, quasi im Gegenzug scheiterte Richard Schlögl an KAC Goalie Michael Sicher. Lucas Casati machte es später besser, 2:0 für das KAC Future Team nachdem der Stürmer eine unübersichtliche Situation vor dem gegnerischen Kasten ausnutzte. (12.) Auch im Powerplay schrieben die Gäste an, Hanser mit dem dritten Treffer der jungen Rotjacken in der 14. Minute.