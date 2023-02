Wälder Legionärsduo sorgt für nächsten Erfolg

Felix Beck blieb im 2:0-Heimsieg gegen KAC II ohne Gegentreffer.

Im zweiten Abschnitt bediente Julius Nyqvist den freistehenden Richard Schlögl, der mit seinem Vorhandversuch aber den Kasten verfehlte. (25.) Als Stefan Klassek die Scheibe vor das Gehäuse brachte und Oliver Lam direkt übernahm, wurde sie von Felix Beck von der Linie gekickt. Als dann Kandemir und Unterluggauer sich in die Haare bekamen und dafür auf die Bank verfrachtet wurden, nutzten die Wälder den zusätzlichen Raum zur Führung. Nyqvist deutete im rechten Rückraum den Schuss an, spielte dann aber zu seinem Landsmann Waltteri Lehtonen, der den Puck in die Maschen hämmerte. (34. Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Die weiter wacker kämpfenden Klagenfurter schrammten in der Schlussminute des zweiten Drittels nur hauchdünn am Ausgleichstreffer vorbei: Beck ließ einen Lam-Schuss nach vorne abprallen, Sablattnig drückte das Spielgerät in Richtung Tor, von Šiftars Schlittschuh abgefälscht, hüpfte die Scheibe über den Schoner des Torhüters, landete jedoch nur an der Stange.