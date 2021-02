Wälder Kasperl trat via Zoom auf

In Hittisau und Egg mussten die Kinder auch in Corona-Zeiten nicht auf ihre Lieblinge verzichten.

Hittisau/Egg. Abenteuer zu Hause konnten am Faschingswochenende Kinder in Hittisau und Egg erleben. Unter dem Motto „Kasperl rettet den Faschingsschatz“ war der Kasperl via Zoom in die Wohnzimmer unterwegs. Und die Kinder fieberten mit. Galt es doch nicht nur live am Bildschirm dabei zu sein, sondern auch aktiv im eigenen Wohnbereich dem Kasperl zu helfen, den Schatz zu retten. Eine Schatzkarte im Briefkasten gab wertvolle Hinweise, bis der Schatz nach aufregender Suche im Backrohr gefunden wurde.