Wälder kämpfen gegen Kitzbühel um Platz sieben

Der EC Bregenzerwald hofft im Heimspiel gegen die Tiroler auf drei Zähler.

Beim Wochenteiler im Messestadion kommt es am Mittwochabend erstmals in dieser Saison zum Aufeinandertreffen zwischen dem EC Bregenzerwald und den Adlern aus Kitzbühel. Das Westderby verspricht alleine schon aufgrund der Tabellensituation spannende 60 Minuten Eishockey. Puckeinwurf ist dabei um 19:30 Uhr.

Mit sechs Punkten vom letzten Roadtrip und breiter Brust treten die Juurikkala Schützlinge morgen gegen den EC „Die Adler“ Kitzbühel an. Die Tiroler liegen mit einem Spiel und einem Punkt mehr, auf Platz Sieben. Für den Ex-Adler Fabian Ranftl steht diese Partie natürlich unter einem besonderen Stern. ECB Headcoach Markus Juurikkala erwartet nicht nur aufgrund der Tabellensituation einen knappen Ausgang: „Natürlich liegen wir und Kitzbühel nur einen Punkt auseinander. Die Spiele waren aber auch in der Vergangenheit immer sehr hart umkämpft, das Gleiche erwarte ich von daher auch morgen. Wir haben viel Selbstvertrauen in Wien und Linz getankt, das wollen wir beim Heimspiel zeigen.“